استفرار اسعار النفط بعدما سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع .





طوكيو 26 فبرابر 2018 ( وال ) - استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما

سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من تصريحات من أكبر دولة مصدرة

للخام في العالم السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات تماشيا مع الجهود

التي تقودها أوبك لتقليص المعروض العالمي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أبريل أربعة سنتات

إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0804 لتوقيت جرينتش بعد أن زاد

ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 67.28 دولار

للبرميل بعدما قفز بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان الخامان سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ السابع من فبراير .

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم

السبت إن إنتاج بلاده من الخام خلال الفترة من يناير إلى مارس سيكون

دون السقف المستهدف وإن الصادرات ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا

في المتوسط.