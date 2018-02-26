جامعة عمر المختار تستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها.الإثنين ، 26-02-2018 - 11:42:00



بنغازى 26 فبراير 2018 (وال بنغازى)- تعتزم كلية العلوم في جامعة عمر
المختار، تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها .
وستقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 24 الى 26 من شهر أبريل المقبل،
بمشاركة متعددة من كافة الجامعات الليبية والعربية .
ويهدف هذا المؤتمر الى تطوير البحث العلمي وتوفير المناخ البحثي لطلاب
العلم، وأعضاء هيأة التدريس بالجامعات الليبية، وضمن الخطة العامة
المعتمدة من إدارة الجامعة .
..(وال)..

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