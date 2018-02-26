جامعة عمر المختار تستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها.





بنغازى 26 فبراير 2018 (وال بنغازى)- تعتزم كلية العلوم في جامعة عمر

المختار، تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها .

وستقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 24 الى 26 من شهر أبريل المقبل،

بمشاركة متعددة من كافة الجامعات الليبية والعربية .

ويهدف هذا المؤتمر الى تطوير البحث العلمي وتوفير المناخ البحثي لطلاب

العلم، وأعضاء هيأة التدريس بالجامعات الليبية، وضمن الخطة العامة

المعتمدة من إدارة الجامعة .

..(وال)..