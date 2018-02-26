كلية الطب البيطري تنظم ملتقى خبراء الطب البيطري ضمن احتفالية
تأسيس جامعة طرابلس .
الإثنين ، 26- 02- 2018 - 11:43:00
طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت كلية الطب البيطري اليوم
الاثنين ملتقى خبراء الطب البيطري ضمن احتفالية تأسيس جامعة طرابلس .
وناقش الملتقى بمشاركة حشد من الخبراء والاساتذة المختصين عدد من
المحاور منها المحور الاول وناقش مكافحة الامراض الحيوانية العابرة
للحدود .
حيث شارك الدكتور ابراهيم الدغيس بورقة بحثية مرض الحمى القلاعية في
ليبيا والدكتور ابراهيم ابوغرارة بورقة عن التحصين لمرض الحمى القلاعية ،
وقدم الدكتور عبد الناصر ديهوم بحثا علميا عن الوضع الحالي لمرض طاعون
المجترات الصغيرة في ليبيا .
كما ناقش الخبراء مرض اللسان الازرق من خلال ورقتين علميتين للدكتور
عبد السلام العلوي والدكتور عمري ابوعرقوب.
وتناول المحور الثاني لملتقى خبراء الطب البيطري : الامراض الفيروسية
والعثرات التي تم عزلها من الدواجن في ليبيا وبرامج التحصينات
أما المحور الثالث فتناول .. السلخانات .. واقع وافاق مؤكدا اهمية
السلخانات في المجتمع وتفعيل دور السلخانات ، ورعاية الحيوان قبل الذبح
ومناقشة التجربة الاسترالية في رعاية الحيوان .
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