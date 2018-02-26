كلية الطب البيطري تنظم ملتقى خبراء الطب البيطري ضمن احتفالية تأسيس جامعة طرابلس .





طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت كلية الطب البيطري اليوم

الاثنين ملتقى خبراء الطب البيطري ضمن احتفالية تأسيس جامعة طرابلس .

وناقش الملتقى بمشاركة حشد من الخبراء والاساتذة المختصين عدد من

المحاور منها المحور الاول وناقش مكافحة الامراض الحيوانية العابرة

للحدود .

حيث شارك الدكتور ابراهيم الدغيس بورقة بحثية مرض الحمى القلاعية في

ليبيا والدكتور ابراهيم ابوغرارة بورقة عن التحصين لمرض الحمى القلاعية ،

وقدم الدكتور عبد الناصر ديهوم بحثا علميا عن الوضع الحالي لمرض طاعون

المجترات الصغيرة في ليبيا .

كما ناقش الخبراء مرض اللسان الازرق من خلال ورقتين علميتين للدكتور

عبد السلام العلوي والدكتور عمري ابوعرقوب.

وتناول المحور الثاني لملتقى خبراء الطب البيطري : الامراض الفيروسية

والعثرات التي تم عزلها من الدواجن في ليبيا وبرامج التحصينات

أما المحور الثالث فتناول .. السلخانات .. واقع وافاق مؤكدا اهمية

السلخانات في المجتمع وتفعيل دور السلخانات ، ورعاية الحيوان قبل الذبح

ومناقشة التجربة الاسترالية في رعاية الحيوان .

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