مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة ليستر البريطانية .





لندن 26 فبرابر 2018 ( وال ) - قتل أربعة أشخاص جراء انفجار وقع أمس

الأحد في مبنى بمنطقة هينكلي في مدينة ليستر شمالي انجلترا .

وذكرت الشرطة البريطانية ان اربعة اشخاص آخرين يتلقون العلاج في

المستشفيات في أعقاب الانفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن .

وقال مفوض شرطة ليستر شين اونيل إن "هناك أربع حالات وفاة مؤكدة في

الوقت الحالي، ولا يزال هناك بعض الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفى".

وأضاف "نعتقد أن الحصر لم ينته بعد، كما أن جهود الانقاذ مستمرة للعثور

على ضحايا آخرين محتملين".