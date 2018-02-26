معالجة وصيانة التسربات بخطوط نقل النفط الخام بحقول شركة الهروج .





طرابلس 26 فبراير 2018 ( وال ) - ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " مع المدير التنفيذي لشركة

سنكور بليبيا " جو سمرقازي " سبل معالجة وصيانة التسربات بخطوط نقل

النفط الخام بحقول شركة الهروج.

كما تم خلال الاجتماع متابعة سير العلاقة المميزة التي تربط المؤسسة

وشركة سنكور، والمشاكل التقنية التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية

والمتمثلة في التسربات والتآكلات بأنابيب خط نقل النفط الخام التي تربط

بين حقول ( الناقة - الغاني - آمال ) ووضع الخطط والحلول المناسبة

لصيانتها ومعالجتها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المهندس صنع الله بأن الميزانيات الموضوعة لعام 2018 ستكون أفضل

مما سيتيح الفرصة لحلحلة العديد من المشاكل بالقطاع ومن أهمها معالجة

وصيانة التسربات والتآكلات الحاصلة لخطوط الإنتاج.

من جانبه أكد جو سمرقازي أن شركة سنكور ستقدم كل الدعم الممكن للتغلب

على مشكلة التسربات والتآكلات بالأنابيب.

..( وال ) ...