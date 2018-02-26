عميد بلدية سبها يناشد المجلس الرئاسي للتدخل لانقاذ الجنوب الليبي.

سبها 26 فبراير 2018 ( وال ) - ناشد عميد بلدية سبها " حامد الخيالي " المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني للتدخل وبشكل عاجل لحماية الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها التي قال إنها تتعرض لهجوم من العصابات

والمرتزقة منذ يوم أمس . واضاف " الخيالي" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين ان مدينة سبها تتعرض لهجوم بمختلف انواع الاسلحة من قبل عصابات من المعارضة التشادية والسودانية . واشار الخيالي إلى أن الجنوب بالكامل ومدينة سبها على وجه الخصوص تعاني من انفلات امني ونقص شديد في الوقود والغاز والسيولة ، مناشدا وزارة الحكم المحلي للقيام بواجباتها تجاه أهالي منطقة الجنوب . ودعا عميد بلدية سبها في ختام تصريحه لــ ( وال )، الليبيين إلى توحيد الصف في ظل هذه الظروف العصيبة لانقاذ الجنوب الليبي من مما يتعرض له من مؤمرات تستهدف وحدة الوطن وتفتيت النسيج الاجتماعي .



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