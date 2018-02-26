مركز طبرق الطبي يحتضن ورشة عمل حول "التخطيط الاستراتيجي" .





بنغازى 26 فبراير 2018 (وال ) .. احتضن مركز طبرق الطبي ورشة عمل

حول " التخطيط الاستراتيجي " خاصة بمدراء الإدارات و المكاتب ورؤساء

الأقسام بالمركز .

وأوضحت المدربة " أمباركة أحمد " أن ورشة العمل شارك فيها " 25 " مشارك

من المركز الطبي وبحضور المدير العام فرج الجالي، وعدد من الموظفين

والأطباء.

وشارك في هذه الورشة التعليمية العلمية المدرب الدولي الأستاذ مسعود

الوهراني، بمساعدة المدرب الدولي الأستاذ أبوبكر إدريس، و المدرب الدولي

عيد العمامي.

وتناول اللقاء عبر عدة محاور - التجهيز لعملية التخطيط الاستراتيجي

والتمهيد للرؤية والرسالة، وتحديد رؤية المؤسسة وكذلك تحليل و تقييم

رسالة المؤسسة وتحديد القضايا والغايات الاستراتيجية وتحديد

الاستراتيجيات والتنفيذ والمتابعة.

ووزعت في الختام شهادات على المشاركين من قبل فرع مركز تنمية القوى

العاملة الطبية بمركز طبرق الطبي".

يذكر أن مركز طبرق الطبي شهد عدة ندوات ومحاضرات ولقاءات علمية وطبية

وإدارية ، بالإضافة إلى نيل عدد من أطباءه درجة الدكتوراه في مجالات

وتخصصات طبية مختلفة، وذلك تفعيلاً لدور المركز التعليمي.

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