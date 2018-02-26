جهاز الحرس البلدي يضبط عددا من المخالفات في صيدليات بلدية توكرة .





بنغازى26 فبراير 2018 (وال بنغازى) - قام جهاز الحرس البلدي ببلدية

توكرة خلال اليومين الماضيين بحملة تفتيشية استهدفت عددا من الصيدليات

الواقعة في بلدية توكرة .

وقال معاون رئيس جهاز الحرس البلدي نقيب ربيع البرغثي إن هذه الحملة تم

إطلاقها من قبل المجلس البلدي توكرة بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية

الأولية، وتم من خلالها ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأدوية الأمراض

النفسية الموجودة في بعض الصيدليات .

و أكد البرغثي أنه سيتم خلال هذا الأسبوع بعمل جولة تفتيشية مع اللجنة

المشكلة تشمل باقي الصيدليات الواقعة في بلدية توكرة، وذلك بهدف ضمان صحة

وسلامة المواطنين .

(وال)