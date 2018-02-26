اجتماع النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين .





بنغازي 26 فبراير 2018 (وال )- عقدت الجمعية العمومية للنقابة

العامة للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا اجتماعها الاول لهذا العام

بمدينة بنغازي بمشاركة 46 عضواً من أصل 88 عضو منتسب للنقابة العامة

للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا.

وناقشت الجمعية العمومية للإعلاميين الرياضيين في اجتماعها العديد

من البنود منها : عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن سنة 2017، اعتماد

الحساب الختامي عن السنة المالية 2017، – تعديل وإضافة بعض المواد للنظام

الاساسي، عرض استقالة عضو مجلس الإدارة نزار المتجول .

وبعد المناقشة والتحاور بين أعضاء الجمعية العمومية للإعلاميين

الرياضيين اتفق الحضور على جملة من القرارات المهمة وتعديل بعض بنود

النظام الأساسي الموحد للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

- تسمية عميد الإعلاميين فيصل فخري رئيساً شرفياً وفخرياً للنقابة،

لكونه من القامات الكبرى في المجال الرياضي .

-تشكيل لجنة، لوضع ضوابط للإعلاميين والمصورين المنتسبين من مراكز ومكاتب

إعلام الأندية، بحيث يتم اعتمادها في الجمعية العمومية القادمة، واعتماد

الحساب الختامي للسنة المالية الماضية .

- تخويل رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة متخصصة للبدء بإعداد مشروع قانون

حماية الإعلامي الرياضي تمهيداً لاعتماده من الجمعية العمومية للنقابة

وعرضه على اللجنة القانونية بمجلس النواب الليبي .

- اعتماد قيمة رسوم الاشتراك السنوية بمبلغ 50 ديناراً سنوياً.

- تم اختيار عبد الله ابوزريبة من مدينة اجدابيا نائباً ثانياً لرئيس

مجلس إدارة النقابة، .

-اختيار كل من خليل غيضان وفتحي حمزة أعضاء بمجلس الادارة.

...( وال ) ...