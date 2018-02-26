الكوريتان تتفقان على التعاون لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.





سيئول 26 فبراير 2018 ( وال) - اتفقت الكوريتان اليوم الاثنين على

التعاون من أجل إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية والتطوير

المستدام للعلاقات بينهما وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي حتى بعد

انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ.

وقال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية إن مستشار الأمن الوطني للمكتب

الرئاسي جونغ وي-يونغ اجتمع اليوم مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب

العمال الكوري الشمالي كيم يونغ-تشول، مدير مكتب جبهة التوحيد، في سيئول

حيث اتفقا في الرأي على أن أولمبياد بيونغ تشانغ أتاحت فرصة لتحقيق

السلام والوئام وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات

بين الكوريتين.

وجاء هذا الاجتماع بعد أن اتفق الرئيس مون جيه-إن يوم أمس الأحد مع

نائب رئيس اللجنة كيم على ضرورة إجراء محادثات بين كوريا الشمالية

والولايات المتحدة.

وطبقا لمصادر، تطرق هذا الاجتماع إلى سبل إجراء المحادثات بين كوريا

الشمالية والولايات المتحدة، ومحادثات القمة بين الكوريتين.

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