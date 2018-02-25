مؤتمر علمي للمصالحة بطرابلس غد الاثنين .
الأحد ، 25- 02- 2018 - 21:39:00
طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - يُعقد غدا الاثنين بفندق كورنتيا بطرابلس المؤتمر العلمي الأول للمصالحة بليبيا تحت شعار " من , سلام , مصالحة " والذي يقام برعاية الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية, وبإشراف المجلس الأعلي للمصالحة بطرابلس الكبرى والمجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني .
ويناقش المؤتمر العلمي الأول للمصالحة بليبيا عدة محاور منها ماهية المصالحة الوطنية وثقافة التسامح والعفو والتنازل ودور وسائل الإعلام المختلفة في ذلك , والصعوبات التي تواجه المصالحة الوطنية والتجارب المحلية والدولية وطرق الاستفادة منها.
ويستهدف هذا المؤتمر الأكاديميون والمتخصصون والفعاليات الاجتماعية والإعلاميين .
ويهدف المؤتمر الى التعرف على الصعوبات التي تواجه مسيرة المصالحة في ليبيا والسبل الكفيلة بنجاح مبادرات المصالحة ولم الشمل .
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