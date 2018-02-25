نتائج بطولة الماستر الأولى للسباحة داخل الأحواض لفئة كبار السن.





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال)- أقيمت بحوض المدرسة الدولية بطرابلس

بطولة الماستر الأولى للسباحة داخل الأحواض لفئة كبار السن، التي نظمها

الاتحاد العام للسباحة والغوص، بمناسبة إنجاح الموسم الرياضي 2017،

واحتفالا بالعيد السابع لثورة فبراير، وافتتاح الموسم الرياضي الجديد.

وأسفرت نتائج البطولة التي أقيمت أمس السبت بمشاركة أكثر من ستين

سباحا يمثلون الاتحادات الفرعية طرابلس وبنغازي ومصراتة وزليتن ودرنة على

النحو التالي :.

* المجموعة الأولى - (سباحة 40 مترا حرة ).

الأول - منذر يوسف ساسي .. الزمن 19:87 .

الثاني - عمر علي .. الزمن 20:24 .

الثالث - سعيد العرفي .. الزمن 24:50 .

- (سباحة 40 مترا صدرا) .

الأول - منذر يوسف ساسي .. الزمن 25:12 .

الثاني - فايز الوليد .. الزمن 34:28 .

الثالث - حسام الدين مختار .. الزمن 35:88 .

- (سباحة 40 مترا فراشة) .

الأول - منذر يوسف ساسي .. الزمن 20:69 .

الثاني - عمر علي قرقوم .. الزمن 28:20 .

الثالث - سعيد العرفي .. الزمن 28:75 .

* المجموعة الثانية -( سباحة 40 مترا حرة) .

الأول - مروان فلفل .. الزمن 22:12 .

الثاني - ونيس بوصبع .. الزمن 23:56 .

الثالث - علي البكوش .. الزمن 24:25 .

- (سباحة 40 مترا ظهرا) .

الأول - عبد الرزاق عريبي .. الزمن 27:99 .

الثاني - عبد ربه أبوعجيلة .. الزمن 81:35 .

الثالث - أحمد سلطان .. الزمن 34:72 .

- (سباحة 40 مترا صدرا) .

الأول - مروان فلفل .. الزمن 28:35 .

الثاني - ونيس بوصبع .. الزمن 30:16 .

الثالث - علي البكوش .. الزمن 33:28 .

- (سباحة 40 مترا فراشة) .

الأول - مروان فلفل .. الزمن 25:19 .

الثاني - علي البكوش .. الزمن 28:24 .

الثالث - ونيس بوصبع .. الزمن 31:68 .

* المجموعة الثالثة - (سباحة 40 مترا حرة).

الأول . عبد الخالق السوكني .. الزمن 26:84 .

الثاني - أحمد سلطان .. الزمن 27:25 .

الثالث - سالم عريبي .. الزمن 28:39 .

- (سباحة 40 مترا ظهرا) .

الأول - سالم عريبي .. الزمن 35:30 .

الثاني - عبد الخالق السوكني .. الزمن 36:40 .

الثالث - صالح أبوقرين .. الزمن 38:78 .

- (سباحة 40 مترا صدرا).

الأول - أحمد سلطان .. الزمن 35:66 .

الثاني - صالح أبوقرين .. الزمن 36:28 .

الثالث - سالم عريبي .. الزمن 37:68

- (سباحة 40 مترا فراشة) .

الأول - صالح أبوقرين .. الزمن 30:52 .

الثاني - عبد الخالق السوكني .. الزمن 33:94 .

الثالث - أحمد سلطان .. الزمن 34:72 .



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