نتائج مباريات الجولة الثالثة ( إياب ) للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال )- فاز فريق شباب الجبل على فريق نجوم

اجدابيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما

اليوم الأحد بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة

(إياب) لفرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف شباب الجبل لاعبوه " ميدي البرعصي " و" أنيس سالم" و" هيثم

بوشاح".

وبهذه النتيجة يرفع فريق شباب الجبل رصيده إلى (11) نقطة من تسع

مباريات ويرتقي إلى المركز الثالث، بينما بقي نجوم اجدابيا برصيده السابق

(8) نقاط من ثماني مباريات في المركز الخامس.

وعلى ملعب شهداء بنينا حقق فريق النصر فوزا ثمينا على فريق الأندلس

بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما لاعباه " حامد الثلبة " في الدقيقة 34،

و"سالم المسلاتي " من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .

وبهذه النتيجة يسجل فريق النصر النقطة الـ (20) في رصيده من تسع

مباريات ويتقدم إلى المركز الأول، فيما تجمد رصيد فريق الأندلس عند

النقطة الثانية في المركز الأخير من نفس عدد المباريات.

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