مكتب الهيئة العامة للثقافة بغريان ينظم المؤتمر العلمي الثاني حول الثقافات المحلية .

غريان 25 فبراير 2018 ( وال )- نظّم مكتب الهيئة العامة للثقافة بغريان صباح اليوم الأحد بمسرح كلية الهندسة بغريان ، المؤتمر العلمي الثاني للثقافات المحلية تحت شعار، "معاً من أجل الثقافة تجمعنا" وذلك برعاية جامعة غريان ، وبدعم من الهيئة العامة للثقافة .

وشهد المؤتمر الذي استمرت فعالياته يوماً واحداً تقديم العديد من أوراق العمل والبحوث حول العصور التاريخية التي مر بها الشمال الإفريقي ، والتنوع الثقافي والعدالة ، وتكافؤ الفرص بعيداً عن كل النزاعات الاجتماعية والقبلية ، تخللها العديد من الحوارات والنقاشات حول سُبل التعاون للارتقاء بالثقافات المحلية المختلفة وكيفية نشرها والتعريف بها .

وأفاد مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة بغريان "محمد الأسود" وكالة الأنباء الليبية بأن هذا المؤتمر العلمي حول الثقافات المحلية هو الثاني حيث كان المؤتمر العلمي الأول قد عُقد في مدينة "كاباو" خلال شهر نوفمبر 2017م ، مضيفاً بأننا نسعى إلى أن تستمر مثل هذه المؤتمرات والندوات الثقافية التي تهدف إلى إبراز جميع المكونات الثقافية الليبية ، وحمايتها وسُبل التعاون للارتقاء بها ، مبيناً بأن المؤتمر العلمي الثالث سينظمه "مكون التبو" بالعاصمة طرابلس بناء على طلبهم وسيف يتم تحديد موعده في وقت لاحق .

وأوصى المشاركون في المؤتمر في ختام فعالياته باحترام صِفة التنوع والاصالة والعراقة للثقافات المحلية والاهتمام بها ، ونشرها والابتعاد عن ثقافة التعصب ، وضرورة التخطيط لإقامة برامج توعوية وتثقيفية تستهدف الشباب من شأنها أن ترتقي بالمستوى الثقافي لهذه الفئة ، والتخطيط للبرامج الإعلامية الهادفة التي تتابع خصائص المجتمع الليبي للمحافظة على الثقافة المحلية والتقليل من أخطار العولمة .

وشدد المؤتمر على ضرورة الانتباه للآليات العولمة عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل ذات التأثير القوي على القيم والأفكار واتجاهات أفراد المجتمع المحلي ما يجعلهم ينحرفون عن ثقافة الالتزام بمعايير الجماعة المتمثلة في الانتماء والمواطنة والتعاون إلى التأكيد على ثقافة الحرية الفردية والعلاقات المجتمعية .

ودعا المؤتمر إلى الاستفادة من العولمة التي تنقل الأفراد والجماعات من الجهل إلى العلم والمعرفة ، ومن التخلف إلى التقدم ، ومن التفرقة على الاجتماع مع احترام الثقافات المحلية المتنوعة ، والاهتمام بالمكاتب الثقافية بالبلديات والحرص على القيام بالأدوار المنوطة بها .

وحضر فعاليات المؤتمر كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة "حسن أونيس" ، و"عبد الحكيم القيادي، و"أكرم الكاتب" عضوي اللجنة التسييرية بالهيئة ، ومدير إدارة التدريب بالهيئة "محمد الهدار" ، ومدير مكتب الهيئة بغريان "محمد الأسود" ، وعضو المجلس البلدي غريان "يوسف قدمور" ، ووكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" ، ورئيس محكمة غريان الابتدائية "محمد الناجح" ، ورئيس نيابة غريان الكلية "كمال البهلول القعود" ، ورئيس جامعة غريان الدكتور "محمد غومة" ، ووكيل الشؤون العلمية بجامعة غريان ، ومدراء مكاتب الهيئة العامة للثقافة في كل من كاباو ، ونالوت ، والزنتان ، والأصابعة ، ومسلاته ، والشقيقه ، ووازن ، وغدامس ، وجادو ، ومزده ، ويفرن ، وعدد من عمداء الكليات بجامعة غريان ، والزنتان ، ولفيف من الباحثين ، والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف المناطق الليبية .

و م في ختام المؤتمر تكريم الجهات الراعية والمشاركة في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر بمنحهم الشهائد التقديرية والدروع والهدايا التذكارية .



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