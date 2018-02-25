رئيس الهيئة العامة للثقافة يفتتح المركز الثقافي "بني نصير" ببلدية غريان .

غريان 25 فبراير 2018 ( وال )- قام رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس" مساء اليوم الأحد بافتتاح المركز الثقافي "بني نصير" ببلدية غريان بحضور مدير مكتب الهيئة بغريان "محمد الأسود" ومدراء مكاتب الثقافة بعدد من البلديات وذلك على هامش مشاركتهم بالمؤتمر العلمي الثاني حول الثقافات المحلية الذي عقد بمدينة غريان صباح هذا اليوم.

وقد تم الإعلان عن ميلاد "مجلة الجبل للعلوم التطبيقة والإنسانية" وهي مجلة علمية نصف شهرية تُعنى بنشر البحوث العلمية وتشرف عليها لجنة علمية متخصصة من الأكاديميين برئاسة "أ.د علي أحمد عطية" وبرعاية مكتب الهيئة العامة للثقافة بغريان .





( وال -غريان ) .