مارثون رياضي من تاجوراء مرورا بعرادة وصولا الى ميدان الشهداء احياء لذكرى 25 فبراير .

طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) -أحيا أهالي وسكان مناطق تاجوراء وعرادة وسوق الجمعة والهاني وزاوية الدهماني وفشلوم والظهرة بطرابلس الكبرى عشية اليوم الاحد الذكرى السابعة للمظاهرة التي خرجت في الخامس والعشرين من شهر فبراير 2011 .

وقد انطلق المشاركون في احياء هذه الذكرى في مارثون مترجلين من تاجوراء مرورا بمنطقة عرادة وسوق الجمعة وفشلوم والظهرة إلى ميدان الشهداء حاملين اعلام الاستقلال وصور الشهداء.

وحيا اهالي المناطق التي مر بها مارثون ( 25 فبراير ) من تاجوراء وعرادة وسوق الجمعة والهاني وزاوية الدهماني وفشلوم والظهرة وباقي مناطق طرابلس وصولا الى ميدان الشهداء .



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