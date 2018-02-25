ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في القاهرة إلى 12 قتيلا و19 مصابا .





القاهرة 25 فبراير 2018 (وال)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة

والسكان المصرية اليوم الأحد إن عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من خمسة

طوابق في جنوب القاهرة ارتفع إلى 12 قتيلا و19 مصابا.

ووقع الحادث يوم الخميس في منطقة منشأة ناصر التي أقيمت مبانيها عشوائيا

عبر السنوات.

وأضاف المتحدث خالد مجاهد في بيان إن 17 مصابا غادروا المستشفى وما زال

مصاب يعالج من كسر في الحوض وآخر من صدمة عصبية .

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد ذكرت يوم الحادث أن عشرة لقوا

حتفهم وأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن أشخاص يرجح وجودهم تحت الأنقاض.