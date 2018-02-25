ماي تتوقع مستقبلا "رائعا" لبريطانيا عقب الانفصال عن بروكسل.





لندن 25 فبراير2018 (وال) - أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا

ماي اليوم الأحد أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يمثل بداية "فصل

جديد ورائع" لبلادها.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية اليوم "لقد أخطرت هذه اللجنة الفرعية بأن

الاتفاق الذي سنتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكفل مستقبلا

طموحا لبلادنا العظيمة (..) اختتمت الاجتماع بالتذكير بأن القرارات التي

سيجري اتخاذها الآن سترسم مستقبل جيل بأسره".

وأبرزت "إذا نفذناه بشكل جيد"، سيكون "بريكسيت" المقرر أن يجري في مارس

2019، سيكون بداية لـ"فصل جديد ورائع في تاريخنا".

ومن المقرر أن تبدأ لندن وبروكسل مرحلة جديدة من مفاوضات الخروج الشهر

المقبل، وستتركز على الفترة الانتقالية التي ينتظر الاتحاد الأوروبي

إنهائها في ديسمبر/كانون أول 2020 لكن المملكة المتحدة تفضل أن يستمر

الأمر حتى مارس 2021.