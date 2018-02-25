ألمانيا قد تفرض حظرا محدودا على سيارات تعمل بالديزل .الأحد ، 25-02-2018 - 17:50:00



برلين 25 فبراير 2018م (وال) - أعلن وزير الدولة بوزارة النقل
الالمانية نوربرت بارتليه أن الحكومة الألمانية تعكف على وضع تغييرات
لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل على بعض الطرق.
وكشف الوزير الالماني عن هذا التحول في رده على استجواب برلماني قدمه حزب
الخضر.. مشيرا إلى أن هذه
الخطط تأتي قبل يومين من قرار محكمة ألمانية
وقال بارتليه في رده على الاستجواب ”سيتم وضع أساس قانوني جديد سيسم.
بفرض حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة لحماية صحة السكان من
الجسيمات وانبعاثات أكسيد النيتروجين .
وتابع ”سيتيح هذا للمرة الأولى تطبيق إجراءات طارئة في طرق بعينها
للحماية من الجسيمات“.

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