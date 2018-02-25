19 قتيلا في معارك بين قوات النظام والفصائل بالغوطة الشرقية .الأحد ، 25-02-2018 - 17:34:00



لندن 25 فبراير 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن
المعارك التي وقعت اليوم الأحد بين قوات النظام السوري وفصيلين للمعارضة
في الغوطة الشرقية بريف دمشق، اسفرت عن سقوط 19 قتيلا.
وقال المرصد ان قوات النظام السوري اشتبكت مع جيش الإسلام بمنطقة المرج
جنوب شرقي الغوطة، ومع حركة أحرار الشام في حرستا شمال شرق .
وتدور هذه المعارك بعدما أن وافق مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية على
قرار يطالب بتطبيق هدنة على الفور لمدة 30 يوما في جميع انحاء سوريا .

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