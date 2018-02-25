منظمة التعاون الاسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مقديشو.





جدة 25 فبراير 2018م (وال) - ادانت منظمة التعاون الإسلامي

للانفجارات التي وقعت يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو

وادت لمقتل 38 شخصا بالإضافة إلى العديد من الجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استيائه

الشديد لهذه الهجمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الصومال الذي يشهد

تطورات إيجابية علي جميع الاصعدة .

وأكد الأمين العام للمنظمة أنّ مثل هذه الأعمال الإجرامية لا ينبغي أن

تثني الحكومة الصومالية عن عزمها وتوجّهها نحو تحقيق الاستقرار والسلام

والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته.