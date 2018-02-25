منظمة التعاون الاسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي في مقديشو.الأحد ، 25-02-2018 - 17:06:00



جدة 25 فبراير 2018م (وال) - ادانت منظمة التعاون الإسلامي
للانفجارات التي وقعت يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو
وادت لمقتل 38 شخصا بالإضافة إلى العديد من الجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استيائه
الشديد لهذه الهجمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الصومال الذي يشهد
تطورات إيجابية علي جميع الاصعدة .
وأكد الأمين العام للمنظمة أنّ مثل هذه الأعمال الإجرامية لا ينبغي أن
تثني الحكومة الصومالية عن عزمها وتوجّهها نحو تحقيق الاستقرار والسلام
والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته.

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا