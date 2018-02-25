وزير الداخلية الفرنسي يعلن احباط مخططين ارهابيين منذ مطلع العام الحالي .





باريس 25 فبراير 2018 (وال)- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب

اليوم الاحد انه تم احباط مخططين ارهابيين منذ مطلع العام الحالي احدهما

جنوبي البلاد والاخر غربها.

وقال كولومب إن احد المخططين كان يستهدف الجيش الفرنسي والاخر يستهدف

مركزا رياضيا كبيرا.

وكانت فرنسا شددت من الاجراءات الامنية بعد مقتل 241 شخصا في سلسلة من

الهجمات الارهابية منذ عام 2015 اذ تم نشر سبعة الاف جندي فرنسي في انحاء

البلاد لدعم الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى.