دراسة تؤكد أن أنسجة المخ المتضررة من السكتة الدماغية قد تضر أجزاء اخرى بالدماغ .





واشنطن 25 فبراير 2018 (وال) - حذرت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة

اريزونا الامريكية من أن أنسجة المخ المتضررة من الإصابة بالسكتة

الدماغية يمكن أن تضر أجزاء اخرى بالدماغ .

وقالت الدراسة التي نشرها موقع هيلز انفورماتيف الاليكتروني ان هذه

الانسجة المتضررة من السكتة الدماغية يمكن أن تتسرب وتصبح سامة ثم تضر

بأجزاء صحية متبقية بالدماغ مما قد يسبب الخرف وفق التجارب التي اجريت .

وقال الدكتور كريستيان دويل الأستاذ المساعد في قسم علم المناعة بجامعة

اريزونا والباحث الرئيسي للدراسة : ربما يفترض معظم الناس أن الدماغ يشفي

بنفس الطريقة التي تحدث مع الأنسجة الأخرى ولكن ذلك لا يحدث فأنسجة المخ

الميتة لا تتعافى وتختفى مثل الاصابات الجسدية الاخرى لكنها قد تتسرب

لفترة طويلة.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة لمنع

الاصابة بالخرف بعد السكتة الدماغية.

وقال الباحثون إنهم بحاجة إلى تحديد مدى استمرار أنسجة المخ المسيلة التي

تضررت من السكتة الدماغية وما إذا كان هناك دواء قد يمنعها من التسرب إلى

أجزاء صحية من الدماغ .