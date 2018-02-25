الجامعة العربية تطالب بضرورة تضافر الجهود لحماية الحقوق الفلسطينية.





القاهرة 25 فبراير 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية اليوم

الاحد بتكاتف الجهود لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسا

حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتا القدس .

وذكرت بيان للجامعة أن الامين العام احمد ابو الغيط اعرب خلال لقاء عقده

مع خوزيه اريازا وزير خارجية فنزويلا عبر عن تقديره للمواقف الفنزويلية

الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي .

وأضاف ان ابو الغيط أعرب أيضا عن تطلعه لأن تعبر الأطراف الدولية الداعمة

للقضية الفلسطينية ومن بينا فنزويلا عن مواقفا في مختلف الأطر والمحافل

الدولية المعنية خاصة الأمم المتحدة.