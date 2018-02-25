وزير الاقتصاد التركي :سنبحث إقامة مشاريع اقتصادية جديدة مع حكومة الوفاق في ليبيا .





إسطنبول 25 فبراير 2018 ( وال )- قال وزير الاقتصاد التركي " نهاد

زيبكجي " إنه من المقرر عقد لقاءات تجمع المسؤولين ببلاده مع حكومة

الوفاق لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية

وبحث إنجاز مشاريع جديدة.

وأوضح " زيبكجي" في كلمة له ألقاها بمؤتمر التنمية والاستثمار الليبي

التركي الذي احتضنته مدينة إسطنبول مؤخرا أن حكومة الوفاق ستحدد

أولوياتها والجانب التركي سيقوم بدوره بما يقع على عاتقهم من مهمات وفقاً

لهذه الأولويات.

يشار إلى أن تركيا تنفذ العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما بمجال

الكهرباء إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي أي نحو

(2.25 ) مليار دولار أمريكي.



...( وال ) ...