اعادة .



دورة تدريبية في مجال التحكيم للعبة الخرطوش .



طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال )- نظمت بنادي نجوم قرقارش بطرابلس صباح

اليوم الاحد الدورة التدريبية الاولي في مجال التحكيم للعبة الخرطوش فئة

( سي ) بمشاركة ( 8 ) حكام .

وأفادت مصادر الاتحاد الليبي للرماية وكالة الانباء الليبية أن هذه

الدورة تهدف إلى الرفع من قدرات ومهارات الحكم الليبي في هذه اللعبة . والقى خلال هذه الدورة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام الحكم الدولي

" عبدالرزاق عبدالحميد " واللاعب الدولي " عبدالكريم سالم عبدالكريم "

محاضرتين تناولتا قوانين اللعبة ومستجداتها .

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