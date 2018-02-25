اعادة .
الأحد ، 25- 02- 2018 - 16:17:00
دورة تدريبية في مجال التحكيم للعبة الخرطوش .
طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال )- نظمت بنادي نجوم قرقارش بطرابلس صباح
اليوم الاحد الدورة التدريبية الاولي في مجال التحكيم للعبة الخرطوش فئة
( سي ) بمشاركة ( 8 ) حكام .
وأفادت مصادر الاتحاد الليبي للرماية وكالة الانباء الليبية أن هذه
الدورة تهدف إلى الرفع من قدرات ومهارات الحكم الليبي في هذه اللعبة . والقى خلال هذه الدورة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام الحكم الدولي
" عبدالرزاق عبدالحميد " واللاعب الدولي " عبدالكريم سالم عبدالكريم "
محاضرتين تناولتا قوانين اللعبة ومستجداتها .
...( وال )...