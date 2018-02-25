مؤتمر منطقة الساحل الإفريقية : عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على دول الساحل .





بروكسل 25 فبراير 2018 ( وال ) - تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي

الرفيع المستوى لمنطقة الساحل الإفريقية في ختام أعماله أمس الجمعة

بتقديم 414 مليون يورو لدعم قوة الأمن المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة

الساحل.

وأصدر المؤتمر، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي وشارك في رئاسته مع كل من

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول منطقة الساحل التي تضم بوركينا

فاسو وتشاد وجمهورية مالي وموريتانيا وجمهورية النيجر، بيانا مشتركا اكد

فيه أن منطقة الساحل لا تزال تواجه عددا من التحديات لا سيما الأعمال

الإرهابية المتكررة.

وأضاف البيان أن المؤتمر، الذي يمثل استمرارا لفعاليات رفيعة المستوى جرت

على مدى الأسابيع الأخيرة من بينها قمة مجموعة الساحل في النيجر في

السادس من فبراير الجاري، ساعد على تركيز دعم المجتمع الدولي للمجموعة

على ثلاثة محاور اقتصادية وأمنية وتنموية.

وفي هذا الصدد، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

والسياسية والأمنية " فيديريكا موغيريني " ، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع،

إن الاتحاد الأوروبي الذي استثمر بالفعل ثمانية مليارات يورو في منطقة

الساحل خلال الفترة من 2014 إلى 2020 سيواصل دوره كمانح رئيس لتلك

المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الحالي لمجموعة منطقة الساحل رئيس النيجر " محمد

إيسوفو " في المؤتمر الصحفي ذاته، إن هدفنا الرئيسي الذي نتفق فيه مع

شركائنا هو إيجاد حلول دائمة لتمويل القوة المشتركة والتي أنشأتها الدول

الخمس لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار إلى وجود جانب مهم جدا فيما يتعلق بالأمن هو الوضع في ليبيا مبينا

أن عدم الاستقرار في ليبيا هي أساس تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل .



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