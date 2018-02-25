دورة تدريبية في مجال التحكيم للعبة الخرطوش .الأحد ، 25-02-2018 - 16:12:00



طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال )- نظمت بنادي نجوم قرقارش بطرابلس صباح
اليوم الاحد الدورة التدريبية الاولي في مجال التحكيم للعبة الخرطوش فئة
( سي ) بمشاركة ( 8 ) حكام .
وأفادت مصادر الاتحاد وكالة الانباء الليبية أن هذه الدورة تهدف إلى
الرفع من قدرات ومهارات الحكم الليبي في هذه اللعبة . والقى خلال هذه الدورة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام الحكم الدولي
" عبدالرزاق عبدالحميد " واللاعب الدولي " عبدالكريم سالم عبدالكريم "
محاضرتين تناولتا قوانين اللعبة ومستجداتها .
...( وال )...

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