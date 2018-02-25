احتفالية بكلية الطب البيطري بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جامعة طرابلس .





طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - أقيمت صباح اليوم احتفالية بكلية

الطب البيطري بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جامعة طرابلس .

بالتعاون مع كلية الطب البيطري ، وشركة أراد للتدريب والتأهيل .

وتضمنت الاحتفالية التي ينظمها المركز الوطني للصحة الحيوانية وتستمر

على مدى ثلاثة أيام في يومها الثاني على إقامة يوم مفتوح تثقيفي علمي

اشتمل على إقامة العديد من المعارض منها معرض الكتب الطبية الشاملة

ومعرض الأدوية البيطرية ، ومعرض حديقة الحيوان ، ومعرض الهيئة الليبية

لسباق الخيول ، ومعرض جمعية مربي النحل ، ومعرض المركز الوطني لمكافحة

الأمراض .

وأفادت مصادر باللجنة المشرفة على الحفل انه سيكون ضمن فعاليات

الاحتفالية يوم غد افتتاح أعمال ملتقى خبراء الطب البيطري والذي يضم

العديد من المحاور من أهمها مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ،

والأمراض الفيروسية والعثرات التي تم عزلها من الدواجن في ليبيا وبرامج

التحصينات المقترحة .

وحضر افتتاح الاحتفالية التي أقيمت بمقر كلية الطب البيطري بطرابلس

الدكتور " المبروك فارس " وكيل جامعة طرابلس للشؤون العلمية ، و الدكتور

" بدر الدين النجار " مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، والدكتور

" زكريا الختال " رئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ، وعمداء

كليات العلوم ،والتربية البدنية ،ووكيل كلية الطب البيطري ، ومدير إدارة

المكتبات والمطبوعات بجامعة طرابلس وعدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي

، ولفيف من المهتمين والمعنيين بمجال الطب البيطري .

وأوضح " لطفي موسى " وكيل كلية الطب البيطري ان الاحتفالية في يومها

الأول شهدت إقامة حفل لخريجي كلية الطب البيطري من حملة البكالوريوس

والماجستير والذي وصل عددهم 150 طالب وطالبه وتم تكريم الأوائل منهم .

وأضاف " موسى " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن إقامة المعارض

تهدف إلى وضع الحلول لبعض التساؤلات وكيفية الوقاية من الأمراض المصاحبة

لتربية الحيوانات في البيوت ، والعلاقة التي تشمل صحة الإنسان وارتباطها

المباشر بصحة الحيوان .

وأشار إلى أن المعارض شاركت فيها العديد من الجمعيات ومربي الحيوانات

والطيور والشركات المتخصصة في استيراد أدوية الطب البيطري، وعدد من

المراكز المتخصصة في طب البيطري .



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