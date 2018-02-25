الشركة العامة للكهرباء : لا طرح للاحمال اليوم الاحد .





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال) - قالت الشركة العامة للكهرباء إن العجز

المتوقع على الشبكة العامة اليوم الأحد سيبلغ 250 ميغاوات تقريباً،

مُشيرة إلى أنه لن يُعرّض الشبكة لأي ساعات طرح أحمال.

وأوضحت الشركة في نشرتها اليوم الاحد أن التوليد المتاح للشبكة العامة

يُقدّر بـ 5550 ميغاوات، في حين وصل الاستهلاك المتوقع للشبكة إلى 5800

ميغاوات.

ويُعتبر اليوم الخامس على التوالي الذي تشهد فيه قدرة الشبكة تحسّناً

ملحوظاً يُجنبها فرض ساعات طرح أحمال على المواطنين.



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