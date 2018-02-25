الاتحاد الليبي للرماية يجتمع مع مندوبي الاندية المشاركة في البطولة الاولى للرماية .







طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال )- عقد الاتحاد الليبي للرماية صباح اليوم

الاحد اجتماعا فنيا مع مندوبي الاندية المشاركة في بطولة " محمد فكيني "

الاولى للرماية .

وأفادت مصادر الاتحاد وكالة الانباء الليبية أن هذه البطولة ستقام

بميدان الفروسية بطريق المطار بطرابلس خلال الفترة من ( 3 ) إلى ( 4 ) من

شهر مارس القادم بمشاركة ثمانية اندية . وتم خلال الاجتماع الذي عقد بصالة اجتماعات نادي نجوم قرقارش بطرابلس

بحث ومناقشة شروط المشاركة للاندية فيها واستعدادت الاتحاد لهذه البطولة

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وسيشارك في هذه البطولة نادي " الرجبان " واندية " البلاغ " و"

الوحدة " و " النصر " بالزنتان ونادي " الخمس " و " نجوم قرقارش " ونادي

" الجزيرة " بزوارة ونادي " اليرموك " بجنزور .

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