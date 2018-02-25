مركز سبها الطبي يناشد أطراف النزاع بالمدينة تجنيب المركز والمدنيين آثار الاشتباكات .





سبها 25 فبراير 2018 (وال) - قتلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما

صباح اليوم بمدينة سبها بينما جُرِحتْ امرأة في إطلاق نار استهدف حافلة

تنقل موظفات وطالبات بالقرب من مركز سبها الطبي،

وقال الناطق باسم مركز سبها الطبي " أسامة الوافي " في تصريحات صحفية إن

الفتاة أصيبت برصاصة اخترقت كتفها واستقرت في صدرها، ولم يتمكن المسعفون

من إنقاذ حياتها، بينما أصابت طلقة أخرى امرأة في الأربعين من عمرها في

ساقها وقد تلقت العلاج وهي بحالة جيدة.

وجدد " الوافي " دعوة المركز الطبي جميع أطراف النزاع في المدينة إلى

تجنيب المركز والمدنيين آثار الاشتباكات التي يشهدها المدخل الجنوبي

للمدينة، رافضا استهداف المرضى والمارة بجانب المركز الطبي الوحيد في

المدينة والجنوب بحسب وصفه.

يُذْكرُ أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها يشهد اشتباكات مسلحة بين أطراف لم

يقع تحديد هويتها حتى الآن من قبل الجهات المحلية بالمدينة، في حين

تتواصل مساعي الأعيان من مختلف المناطق للمصالحة بين جميع الأطراف منذ

التاسع من فبراير الجاري.



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