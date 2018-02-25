توزيع مساعدات انسانية على نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف .





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال) - وزع الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس

صباح اليوم مساعدات إنسانية على مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف .

وافاد مكتب الإعلام بالهلال الأحمر بان المساعدات التي تم توزيعها على

الأسر النازحة بمخيم تاورغاء الكائن بمنطقه قرارة القطف تمثلت في مواد

تنظيف وأغطية وأواني طهي.

وأضاف المكتب أن فريق الهلال الأحمر سلم للعائلات النازحة ايضا شحنة

أدوية مقدمة من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي وجهاز الإمداد الطبي

بطرابلس.



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