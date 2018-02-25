إعلان حالة الطوارئ القصوى بمركز سبها الطبي نتيجة الأحداث التي تمر بها المدينة.الأحد ، 25-02-2018 - 15:21:00



سبها 25 فبراير 2018 (وال) - أعلنت إدارة مركز سبها الطبي اليوم الأحد،
حالة الطوارئ القصوى في جميع أقسام وإدارات المركز نتيجة الأحداث
والاشتباكات المسلحة التي التي تمر بها مدينة سبها.
وناشد مركز سبها الطبي في بيان له اليوم تحصلت وكالة الأنباء الليبية
نسخة منه جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور والالتزام
والالتحاق بأعمالهم فورا .
ولفتت إدارة المركز في بيانها إلى أنه تم افتتاح البوابة الخلفية للمركز
المقابلة للسوق العام بمنطقة القرضة .

...( وال - سبها )...

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