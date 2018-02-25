الهيئة الوطنية للأرصاد : الأمطار تغرق الغرب الأوسط الأمريكي ومقتل امرأة في كنتاكي .





واشنطن 25 فبراير 2018 ( وال )- ضربت عواصف رعدية " وادي مسيسبي " حتى

ولاية " أوهايو "الأمريكية وأودت بحياة امرأة في كنتاكي وهددت بالمزيد من

الفيضانات في منطقة شهدت بالفعل عمليات إجلاء بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ونقلت مصادر اعلامية عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنها أصدرت

تحذيرات من حدوث فيضانات لمعظم المنطقة التي شهدت سقوط أمطار في الأسبوع

الماضي.

واضافت المصادر أن حاكم إنديانا " إيريك هولكومب " اعلن حالة الطوارئ

في 11 مقاطعة بسبب الأضرار التي أحدثتها الفيضانات الواسعة.

وفي أوهايو ، أعلن حاكم الولاية جون كاسيتش الطوارئ في 17 مقاطعة

بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب

المياه والأضرار التي خلفتها العاصفة.

وقالت قناة (دبليو.كيه.آر.إن) التلفزيونية في ناشفيل بولاية تنيسي إن

امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت في منزلها الريفي بالقرب من لوجان في

كنتاكي بسبب العاصفة فيما يبدو.

ونقلت القناة عن مسؤولي إدارة الطوارئ إن المرأة وزوجها الذي لم يصب

بأذى لم يسمعا صافرة الإنذار.

ولم يرد مسؤولي المقاطعة على طلبات التعليق.

وحسب وسائل اعلام امريكية فإن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن

ثلاثة أشخاص بينهم طفلة عمرها عام في ميشيجان ، فيما أجلت السلطات مئات

الأشخاص خلال الأيام الماضية مع وصول المياه إلى منازلهم والطرق القريبة

.

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