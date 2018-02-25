ورشة عمل حول اساسيات زرع مفصل الركبه بمركز بنغازي الطبي.



بنغازى 25 فبراير 2018م ( وال )- نظم قسم جراحة العظام بمركز بنغازي

الطبي محاضرة علمية وورشة عمل عن اساسيات زرع مفصل الركبه بحضور الأطباء

المنخرطين ببرنامج الزمالة الليبية وماجستير جراحة العظام .

وأفاد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي الدكتور

مصطفى الفاضلي "أن هذا البرنامج من ضمن النشاطات العلمية التي يقوم بها

قسم جراحة العظام وتخلل الورشة تدريب عملي للأطباء والطاقم الطبي المساعد

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...(وال بنغازى....