ورشة عمل حول اساسيات زرع مفصل الركبه بمركز بنغازي الطبي.الأحد ، 25-02-2018 - 12:28:00

ورشة عمل حول اساسيات زرع مفصل الركبه بمركز بنغازي الطبي.
بنغازى 25 فبراير 2018م ( وال )- نظم قسم جراحة العظام بمركز بنغازي
الطبي محاضرة علمية وورشة عمل عن اساسيات زرع مفصل الركبه بحضور الأطباء
المنخرطين ببرنامج الزمالة الليبية وماجستير جراحة العظام .
وأفاد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي الدكتور
مصطفى الفاضلي "أن هذا البرنامج من ضمن النشاطات العلمية التي يقوم بها
قسم جراحة العظام وتخلل الورشة تدريب عملي للأطباء والطاقم الطبي المساعد
.
...(وال بنغازى....

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا