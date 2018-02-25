مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يقوم بزيارة ميدانية للمكاتب التابعة للإدارة بالمنطقة الغربية.





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال ) - قام مدير الإدارة العامة للأمن

المركزي عميد محمد الدامجه بزيارة ميدانية للمكاتب التابعة للإدارة

بالمنطقة الغربية صرمان ,صبراته , زوارة , زلطن , يفرن , الزنتان , نالوت

والمنافذ الحدودية وازن ، ورأس جدير ، ومطار الزنتان ،وبوابة الجويبية ،

وغرفة عمليات الجميل.

وأطلع الدامجة رفقة معاون مدير الإدارة بالمنطقة الغربية ورئيس فرع مكتب

جنزور وعدد من الضباط بالإدارة خلال الجولة على الدور الذي تقوم به

الفروع والمكاتب بمهام حفظ الأمن بالمنطقة وتأمين الطرقات العامة

والمؤسسات الحيوية .

وتم خلال هذه الزيارة الوقوف على النواقص والمتطلبات التي تحتاجها الفروع

والمكاتب ومديريات الأمن والمنافذ الحدودية .

وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارات الميدانية للفروع والمكاتب التابعة

للإدارة العامة للأمن المركزي ولرفع من الروح المعنوية لأعضاء الإدارة

والأجهزة الأمنية.

..(وال)..