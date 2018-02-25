وزارة التعليم تدعو طلبـة المنازل بالخارج إلى التسجيل .



طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - تدعو وزارة التربية والتعليم طلبة

مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط الدارسين بالخارج، في الدول التي لا يوجد

بها مدراس ليبية بنظام دوام إعتيادي (خمسة أيام بالأسبوع، وخمس ساعات

دراسية يومية)، بانه يستوجب على هؤلاء الطلبة التسجيل بنظام المنازل

للعام الدراسي الحالي، حسب بيانات المنظومة الواردة على موقع الوزارة

التالي: http://www.moe.gov.ly/ukreg

وسيتم إجراء الإمتحان النهائي بأخر العام الدراسي الحالي لهؤلاء

الطلبة بنظام التصحيح على الدرجة الكبرى (بدون أعمال سنة)، ويكون

الإمتحان النهائي في دولة إقامة الطلبة بأماكن يتم الإعلان عنها لاحقاً.

هذا ويقتصر دور الملحقيات الأكاديمية في هذه الدول على توفير الكتب

الدراسية للطلبة المسجلين بمنظومة الوزارة، دونما دفع الرسوم الدراسية،

أو أي مصاريف أخرى، باستثناء تكاليف التنقل والإقامة لأداء الإمتحان

النهائي للطلبة المسجلين بنظام المنازل لدى الوزارة أخر العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن أخر يوم لتسجيل طلبة المنازل بمنظومة الوزارة هو

نهاية يوم الجمعة التاسع من شهر مارس للعام 2018.

...( وال ) ...