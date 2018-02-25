بلدية اجدابيا تتسلم سيارات إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .





بنغازي 25 فبراير 2018م ..( وال ) .. تسلم المجلس البلدي اجدابيا

عدد من سيارات الإسعاف مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وحضر الاستلام عميد البلدية عقيد سعد العكوكي، ومدير عام مستشفى

الشهيد أمحمد المقريف، الدكتور عبدالفتاح الدليمي، وعدد من أعضاء المجلس

البلدي وأعيان المدينة .

وأوضح منسق برنامج الأمم المتحدة الانمائي حرص المنظمة على توفير

الاحتياجات الضرورية لمستشفى اجدابيا وصيانة جهاز التصوير المقطعي،

وتوفير مولد كهربائي للطوارئ.

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