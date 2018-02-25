ديوان المحاسبة الليبي‏ يعقد اجتماعا باعضاء اللجنة المشكلة باعتماد تنفيذ الاعتمادات المستندية.



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طرابلس 25 فبراير‏2018 ( وال )- عقد رئيس ديوان المحاسبة" خالد شكشك"

يوم الخميس الماضى بطرابلس إجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة

لمتابعة تنفيذ الإعتمادات المستندية .

وأوضح رئيس الديوان على أن التحديات التي يواجهها ديوان المحاسبة تتزايد

يوم بعد يوم وأن المهام الملقاة على عاتق أعضائه كبيرة ، مؤكدا على أهمية

عمل هذه اللجنة في محاربة الفساد ونهب ثروات البلاد من قبل دواعش المال

العام .

كما تم خلال هذا الاجتماع إعتماد مبدأ الشفافية في نشر ما تتوصل اليه

اللجنة من نتائج من خلال فحص ومراجعة الاعتمادات المستندية بالاضافة الى

توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية لتقوم اللجنة من إنجاز مهامها

على اكمل وجه.

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