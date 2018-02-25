افتتاح مزرعة نمودجية انتاجية بسرت تكريما لشهداء عملية البنيان المرصوص.





سرت 25 فبراير 2018م (وال)- افتتح جهاز استثمار مياه النهر بسرت

مزرعة نموذجية انتاجية بجوار خزان النهر الصناعي تبلغ مساحتها اربع

هكتارات بها 800 شجرة زيتون .. تكريما وتخليدا لشهداء البنيان المرصوص

الذين حرروا مدينة سرت من تنظيم داعش الارهابي .

وحضر حفل افتتاح المزرعة عميد البلدية" مختار المعداني" وامر قوة

تأمين وحماية سرت وعددا من مدراء القطاعات ومجلس أعيان سرت ومدير جهاز

استثمار مياه النهر وعددا من اسر شهداء عملية البنيان المرصوص .

والقى عميد البلدية كلمة ترحم فيها على أرواح الشهداء الذين حرروا

مدينة سرت من تنظم داعش الارهابي .

..(وال سرت)..