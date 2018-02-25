اختتام دورة اعداد مثقف صحى للمرافق الصحية بسرت .





سرت 25 فبراير 2018(وال)_اختتمت بسرت الدورة التدريبية الاولى للعناصر

الطبية المساعدة العاملة بالمراكز والوحدات الصحية بسرت حول كيفية اعداد

المثقف الصحى .

وقال الدكتور جمال العبدلى مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالخدمات

الصحية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الدورة تواصلت يومان

استهدفت عناصر طبية مساعدة بالمرافق الصحية بسرت والتي تهدف الى تثقيف

العناصر بالوعى الصحى الثقافى وكيفية طرق الوقاية من الامراض وكيفية

التعامل مع المرضى والقى المحاضرات عدد من الاطباء بمجمع عيادات سرت

المركزى

وفى ختام الدورة وزعت شهادات المشاركة بالدورة على اكثر من اربعين متدربا

ومتدربة .

(وال_سرت)