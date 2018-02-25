قسم النساء والولادة بمركز بنغازى الطبي بصدد زيادة السعة السريرية للقسم .





بنغازي 25 فبراير 2018 (وال )-ذكرت مصادر بمركز بنغازي الطبي، إن قسم

النساء والولادة يسعى لزيادة السعة السريرية بسبب ازدحام الحالات التي

تفوق السعة الموجودة في القسم .

وقالت رئيس قسم النساء والولادة د"فوزية الشريف" أن مركز بنغازي الطبي

يسعى لتقديم الخدمات الطبية المتميزة عبر تقديم الخدمات الصحية لجميع

مرضى النساء والحوامل، رغم ازدحام الحالات التي تفوق عدد الأسرة الموجودة

بالقسم .

وأشارت رئيس قسم الولادة والنساء إلى أن هناك اهتماما بزيادة السعة

السريرية لقسم النساء والحوامل من قبل إدارة المركز والقسم ،موضحة أنه تم

تجهيز قسم للحوامل بحيث يشمل 4 غرف، و 8 أسرة وان العمل جارى لتوسيع

السعة السريرية فى الاقسام الاخرى.

....( وال بنغازى)....