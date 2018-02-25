الدولة الليبية تكسب منازعة تحكيم بغرفة التجارة الدولية باريس (ODTC) .





باريس 25 فبراير 2018 (وال)- تكللت الجهود المبذولة من إدارة قضايا

الدولة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بالنجاح، حيث اثمر هذا التعاون عن كسب

منازعة التحكيم الدولية برفض الدعوى المرفوعة ضد الدولة الليبية من كلٍ

من: (الشركة الليبية البرازيلية ، وشركة أودربريتشت البرازيلية)

متضامنتين واللتين كانتا تطالبا بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار، الأمر

الذي يشير الى أن الدولة تمتلك الكوادر والكفاءات التي ستمكنها بالعزيمة

والاصرار من تجاوز كل العقبات والنهوض من جديد.

وفي الوقت الذي يثمن فيه الديوان جهود ادارة قضايا الدولة ولجنة المتابعة

فإنه يتوجه بالشكر الى كل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار ويدعو الى

الاستمرار في التنسيق المتبادل بين مؤسسات الدولة المختلفة (القضائية

والرقابية والتنفيذية) في احتواء الازمة وقطع الطريق على كل من تسول له

نفسه محاولة استغلال الظروف التي تمر بها الدولة الليبية للاستيلاء على

اموالها ومقدراتها.

والجدير بالذكر بأن ديوان المحاسبة سبق وأن اوقف اجراءات صرف التعويض

للشركة المذكورة وخاطب ادارة القضايا برفض التسوية والطعن في الدعوى وتم

نشر تفاصيل القضية بتقريره السنوي 2015م المنشور ضمن الصفحات (99-104) .

(وال)