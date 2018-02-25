خماسية الأهلي بنغازي تتوج ببطولة المنطقة الشرقية .





بنغازى25 فبراير (وال )- توج فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الخماسية

ببطولة المنطقة الشرقية لكرة القدم داخل الصالات.

وقد تفوق خماسيات الأهلي في ختام مبارياته ضمن الدور الثلاثي المؤهل

لنهائيات ليبيا،على مستضيفه الأخضر بنتيجة 6 أهداف مقابل 5،وأنهى بذلك

تصفيات المنطقة الشرقية بالعلامة الكاملة.

وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من ثنائية للاعبين محمد شحوت وإبراهيم

المجبري، فيما سجل عادل الشريف، وأحمد فتحي هدفا لكل منهما، بينما سجل

أهداف الأخضر يوسف المصراتي ثلاثة أهداف، ومعتز الشباح وأحمد بلعيد هدفا

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