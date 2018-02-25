بلدية سرت تقيم احتفال بمناسبة الذكرى السابعة لثورة فبراير.





سرت 25 فبراير 2018 (وال)- اقامت بلدية سرت مساء اليوم الست بمنتزه سرت

الترفيهي احتفالا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير .

وحضر الاحتفال عميد البلدية مختار المعداني وآمر قوة تأمين وحماية

سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص وعددا من قادة عملية البنيان المرصوص

ورؤساء الاجهزة الامنية ومدراء القطاعات والشركات بسرت ومنتسبي فوج

الكشافة والمرشدات وجمعية الهلال الاحمر الليبي ومسؤولي مؤسسات المجتمع

المدني وجمعا غفير من اهالي مدينة سرت .

وتخلل الاحتفال القاء القصائد الشعرية الوطنية والعديد من المناشط

والفقرات الفنية قدمتها فرقة النشاط المدرسي بمراقبة التربية والتعليم

بسرت ابتهاجا بثورة السابع عشر من فبراير.

..(وال -سرت)..