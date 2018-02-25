شركة إيطالية تنفذ برج مراقبة جديد بمطار معيتيقة.
الأحد ، 25- 02- 2018 - 11:38:00
طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) ... سلمت مصلحة المطارات التابعة لوزارة
المواصلات موقع مشروع إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية بمطار معيتيقة
الدولي لشركة ايطالية متخصصة في هذا المجال .
وأوضحت وزارة المواصلات والنقل عبر موقعها : أن الشركة الايطالية مكلفة
بتنفيذ برج متكامل بمطار معيتيقة يضم جميع المعدات والاجهزة الحديثة
الخاصة بالملاحة الجوية ، وأن مدة تنفيذ المشروع ثمانية اشهر يسلم بعدها
البرج جاهزا للعمل إلى مصلحة الطيران المدني .
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