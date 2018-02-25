شركة إيطالية تنفذ برج مراقبة جديد بمطار معيتيقة.





طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) ... سلمت مصلحة المطارات التابعة لوزارة

المواصلات موقع مشروع إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية بمطار معيتيقة

الدولي لشركة ايطالية متخصصة في هذا المجال .

وأوضحت وزارة المواصلات والنقل عبر موقعها : أن الشركة الايطالية مكلفة

بتنفيذ برج متكامل بمطار معيتيقة يضم جميع المعدات والاجهزة الحديثة

الخاصة بالملاحة الجوية ، وأن مدة تنفيذ المشروع ثمانية اشهر يسلم بعدها

البرج جاهزا للعمل إلى مصلحة الطيران المدني .

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