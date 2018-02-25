اعتقال 4 رجال شرطة في المكسيك بسبب اختفاء 3 إيطاليين .الأحد ، 25-02-2018 - 11:32:00



مكسيكو سيتي 25 فبراير 2018 ( وال ) - اعتقلت السلطات في المكسيك
أربعة من ضباط الشرطة في غرب البلاد للاشتباه في اختطافهم ثلاثة إيطاليين
مفقودين لحساب رجال عصابات محليين.
قال الادعاء المكسيكي امس السبت إن أربعة من ضباط الشرطة في
تيكاليتلان، ثلاثة رجال وامرأة، اعتقلوا للاشتباه بأنهم كانوا وراء
الاختفاء القسري للمختطفين الثلاثة رافائيل روسو وأنطونيو روسو وفينتشنسو
تشيمينو وهم من نابولي.
واوضح راؤول سانشيز المدعي العام لخاليسكو ان ضباط الشرطة المعتقلين
قالوا للمحققين إنهم تلقوا أوامر بتسليم الرجال الثلاثة لعصابة محلية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن السلطات ما زالت تحاول تحديد مكان الإيطاليين
الثلاثة وما زالت التحقيقات مستمرة.

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