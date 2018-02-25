الهيئة العامة للاوقاف تدعو الراغبين في الحج ممن تجاوز بهم العمر الثمانين عاما التسجيل بمكاتب الهيئة .





طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - تعلن الهيئة العامة للاوقاف

والشؤون الاسلامية أنه في اطار اعداد وتنظيم ترتيبات الحج للموسم 1409 /

2018 وحرصا منها على عدم حرمان الراغبين في الحج ممن تجاوز بهم العمر

الثمانين عاما ولم تسمح لهم الفرصة لاداء فريضة الحج فإنها تدعو

المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين مواليد (1930 - 1940 ) المبادرة

بتسجيل اسماؤهم بمكاتب الهيئة العامة للاوقاف .

ودعت إدارة شؤون الحج والعمرة بالهيئة العامة للاوقاف مكاتب الهيئة

بتسجل المواطنين وحصر عدد كبار السن الذين تجاوز اعمارهم الثمانين عاماً

،مواليد 1930- إلى 1940- ولم يسبق لهم الحج .

تقديم طلبات التسجيل لمكاتب الاوقاف كل حسب منطقته كالاتي :-.

_ الاسم رباعي.

_ صورة من كتيب العائلة.

_ نسخة اصلية من الرقم الوطني.

_ صورة من جواز السفر.

_ إقرار من المتقدم لم يسبق له الحج مصدق من المجلس البلدي.

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