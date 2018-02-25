الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام. طقس متقلب مصحوب بسقوط بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع سقوط

أمطار على بعض مناطق شمال غرب وشرق ليبيا .



* رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاه كليا إلى جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة هذا

اليوم وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا هذه الليلة ويوم الغد ، والرياح

جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة

والغبار أحيانا ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (14-19) درجة

مئوية ، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الثلاثاء .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاه كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ظهر هذا اليوم وفي المساء

، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شماليـة

غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط الرؤية

الافقية أحيانا على الخليج وبنغازي ،ودرجات الحـرارة القــصوى تتراوح

مــابين (15-20) درجة مئويــة ، ولا تتجاوز ( 13) درجة مئوية على مرتفعات

الجبل الاخضر .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم ، والرياح غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال مما تسبب هبوط في الرؤية الافقية

على بعض المناطق وتقل سرعتها يوم الغد وتكون بين الخفيفة والمعتدلة ،

ودرجـات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (20-54) درجة مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر ، والرياح جنوبية شرقية إلى

جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية ،

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (23-28) درجة مئوية .

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